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В Петербурге подростки забросали прохожего петардами из-за замечания

«78.ru»: в Петербурге подростки напали на прохожего из-за замечания
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранители разыскивают хулиганов, напавших на прохожего, подростки бросили в мужчину петарду. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Купчино во дворах жилых домов по Малой Балканской улице. Двое подростков взрывали пиротехнику и шумели. Детям сделал замечание проходивший мимо мужчина, в ответ школьники бросили в него петарду, распылили прохожему в лицо перцовый баллончик и скрылись.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Хулиганов разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Мурманске задержали подростка, который избивал случайных прохожих. Полицейские выявили в сети видеозаписи, на которых неизвестный наносил удары прохожим. Затем они нашли нарушителя. Подростка доставили в отдел полиции и опросили.

Ранее петербуржец избил шумных подростков и отобрал у них телефоны.

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