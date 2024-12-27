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В Госдуме объяснили, куда жаловаться на несвоевременный вывоз мусора в праздники

Депутат Разворотнева: если в праздники мусор не вывозят сразу, нужно жаловаться
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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Если мусор во время новогодних праздников долго не вывозится, то это нарушение принятых нормативов – согласно им, эту работу должны проводить не реже раза в сутки. В противном случае для жителей должен быть проведен перерасчет платы за услуги коммунальных служб, сообщила зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева Общественной Службе Новостей.

Следить за графиком вывоза мусора должны УК или ТСЖ, а узнать этот график можно в специальной информационной системе учета ТКО. На этом сайте можно как запросить информацию, так и отследить движение мусоровоза, объяснила депутат.

Что касается жалоб, то их нужно направлять в Жилинспекцию, прокуратуру или местный муниципалитет.

«Собственно, нужно жаловаться туда, если обнаружили горы мусора. Если муниципалитет не реагирует, то в прокуратуру. Если площадка располагается на придомовой территории, за нее отвечает управляющая компания», — пояснила депутат.

Подавать заявление лучше с фотографией площадки, чтобы подтвердить нарушение графика, добавила Разворотнева. Она подчеркнула, что в праздничные дни коммунальные службы работают в обычном, а иногда и в облегченном режиме, без сверхурочной загруженности.

Напомним, в Роскачестве также сообщали, что снег и наледь с тротуаров, дорог и домов должны убирать регулярно. Если этого не происходит, то необходимо жаловаться в первую очередь в организацию, которая отвечает за порядок и чистоту. В случае с двором это УК или ТСЖ, а если это городская территория — в коммунальные службы района. Специалисты порекомендовали писать жалобу в двух экземплярах, так как при отсутствии ответа нужно обращаться в прокуратуру.

Ранее в России разработали робота для сбора мусора в лесах и степях.

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