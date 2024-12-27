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Госдума намерена в 2025 году изучить вопрос нагрузки на школьников

Володин: в 2025-м Госдума рассмотрит вопрос чрезмерной нагрузки на школьников
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Госдума планирует включить вопрос о чрезмерной нагрузке на школьников в приоритеты на следующий год и совместно с правительством выработать решения. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин рассказал, что в его канале ранее обсуждалась проблема высокой загруженности детей, которые тратят на учебу 8–10 часов в сутки.

В комментариях более 50% участников беседы подтвердили чрезмерную нагрузку на школьников, отметил спикер.

Среди основных причин были указаны сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, шестидневная учебная неделя, занятия после школы и обучение во вторую смену.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительству известна проблема высокой нагрузки на школьников. Он отметил, что федеральные образовательные стандарты необходимо пересмотреть.

Ранее педагог рассказала, как уменьшить нагрузку на школьников.

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