Госдума намерена в 2025 году изучить вопрос нагрузки на школьников

Госдума планирует включить вопрос о чрезмерной нагрузке на школьников в приоритеты на следующий год и совместно с правительством выработать решения. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Володин рассказал, что в его канале ранее обсуждалась проблема высокой загруженности детей, которые тратят на учебу 8–10 часов в сутки.
В комментариях более 50% участников беседы подтвердили чрезмерную нагрузку на школьников, отметил спикер.
Среди основных причин были указаны сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, шестидневная учебная неделя, занятия после школы и обучение во вторую смену.
Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительству известна проблема высокой нагрузки на школьников. Он отметил, что федеральные образовательные стандарты необходимо пересмотреть.
Ранее педагог рассказала, как уменьшить нагрузку на школьников.