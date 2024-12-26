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В России могут пересмотреть образовательные стандарты из-за высокой нагрузки

Вице-премьер Чернышенко заявил, что нужно пересмотреть образовательные стандарты
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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Правительству России известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, необходимо пересмотреть федеральные образовательные стандарты. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы видим, и в том числе один из вызовов, которые определены были в рабочих группах (стратегии развития образования - прим. ред.), они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей», — заявил он.

По словам Чернышенко, главным фактором успешного государства является здоровье детей. Он добавил, что данную проблему поднимал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

До этого Чернышенко сообщил, что в России учителя школ будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. По его словам, данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования.

30 сентября первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что зарплата учителей должна состоять как минимум из одного МРОТ на каждую ставку, однако практически во всех регионах России допускаются нарушения с выплатами зарплат педагогам.

Ранее в Госдуме назвали способ покончить с дефицитом кадров в российских школах.

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