В аэропорту Грозного ввели план «Ковер»

В Грозном в международном аэропорту «Северный» ввели временные ограничения на прилеты и вылеты. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Альви Шахгириев, передает «Интерфакс».

«Аэропорт закрыт по плану «Ковер», не принимаем и не выпускаем (воздушные суда. — прим. ред.)», — заявил он.

По словам директора воздушной гавани, план «ковер» был объявлен в 5:08 по московскому времени. Он добавил, что часть рейсов задерживается.

Аэропорт «Северный» обслуживает рейсы по 17 направлениям в шесть стран. На данный момент в аэропорту действует один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные рейсы.

До этого в Росавиации заявили о приостановке работы аэропортов в городах Казань и Сочи. Как рассказали в федеральном агентстве, ограничения начали действовать около 5:00 мск.

В настоящее время воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты. По словам Кореняко, решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее во всех московских аэропортах ввели план «Ковер» в связи с угрозой атаки дронов.