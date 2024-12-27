Врач рассказала, как остановить старение шеи

Правильное питание, поддержание мышечного тонуса и здоровый сон могут защитить шею и весь организм в целом от старения. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог, трихолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева.

По ее словам, спорт способствует выработке коллагена и эластина, что может укрепить ткани, в том числе лица и шеи.

«Нужно держать правильную осанку, заниматься гимнастикой. Нельзя забывать, что необходимо защищаться от ультрафиолетового облучения. Кожу нужно беречь смолоду. Особенно светлокожим людям стоит наносить средства с SPF не только в летний период. Людям с чувствительной кожей использовать такие кремы нужно ежедневно», — подчеркнула Яковлева.

В домашнем уходе для защиты от возрастных изменений косметолог советует использовать средства с активными компонентами, например, с кислотами, витаминами, минеральными комплексами.

Врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова до этого говорила, что убрать горизонтальные складки («кольца Венеры») с шеи можно как хирургическими, так и аппаратными методами. Она подчеркнула, что это косметический дефект, с которым можно справиться.

Ранее врач назвала причины возникновения «колец Венеры» на шее.