Врач объяснила, как убрать «кольца Венеры» с шеи

Убрать горизонтальные складки («кольца Венеры») с шеи можно как хирургическими, так и аппаратными методами. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова. Она подчеркнула, что это косметический дефект, с которым можно справиться.

Среди хирургических вмешательств специалист выделила биореинфорсмент и липофилинг, а среди аппаратных процедур — лазерную и фототерапию, а также радиочастотный лифтинг.

«Популярны также инъекционные процедуры, такие как мезотерапия, плазмолифтинг и биоревитализация. Для тех, кто предпочитает домашний уход, важны регулярные косметические процедуры, массажи и специальные обертывания для шеи», — сказала косметолог.

Анпилогова также отметила, что причины появления «колец Венеры» могут быть разнообразными. Среди них — тонкий слой подкожного жира на шее, слабая мышечная структура и тонкая кожа. Кроме того, по ее словам, образованию складок способствуют недостаточный уход за этой областью, плохая осанка или привычка постоянно наклонять голову вниз.

Усугубить ситуацию могут резкое похудение, неправильное положение во время сна, недостаточное увлажнение кожи и гормональные нарушения, добавила врач.

Ранее специалисты назвали способы предотвратить появление колец Венеры на шее.