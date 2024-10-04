Врач назвала причины возникновения «колец Венеры» на шее

Горизонтальные складки на шее, именуемые «кольцами Венеры», с возрастом становятся все более выраженными, поскольку в этой области могут накапливаться жировые отложения. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

«Причины появления «колец Венеры» могут быть разнообразными. Среди них — тонкий слой подкожного жира на шее, слабая мышечная структура и тонкая кожа. Кроме того, недостаточный уход за этой областью, плохая осанка или привычка постоянно наклонять голову вниз также способствуют образованию складок», — отметила Анпилогова.

Усугубить ситуацию, по ее словам, могут резкое похудение, неправильное положение во время сна, недостаточное увлажнение кожи и гормональные нарушения.

Косметолог, дерматолог Оксана Макаревич до этого объяснила, как предотвратить появление «колец Венеры» на шее. Среди основных профилактических действий она назвала упражнения для осанки, сон на правильной подушке, достаточное количество витаминов D и B12 в организме, а также забота о зубах и ограничение количества работы за компьютером.

Кроме того, по ее словам, нужно использовать крема с ретинолом невысокого процента, а также пилинги на основе альфа-гидроксикислот.

Ранее дерматолог назвала способы борьбы с «кольцами Венеры» на шее.