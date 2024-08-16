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Власти Петербурга перенесли открытие новой станции метро на 2025 год

Беглов перенес открытие станции метро «Казаковская» в Петербурге на 2025 год

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Открытие станции метро «Казаковская» («Юго-Западная») на Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге перенесли на 2025 год. О переносе сроков открытия заявил губернатор Александр Беглов на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», пишет «РБК».

В 2024 году планируется открытие только одной станции метро — «Горный институт». «Казаковская» и «Путиловская» откроются в 2025 году. Открытие станций «Каменка», «Богатырская» и выхода станции «Театральная» намечено на 2029 год, а «Заставская», «Броневая», «Каретная» и «Боровая» откроются в 2030 году.

В своей предвыборной программе Беглов объяснил задержку открытия новых станций метро «кризисом в отрасли». По его словам, «возобновление работ стало возможным благодаря созданию городской компании «Метрострой Северной столицы» и сохранению специалистов отрасли.

«Цель на ближайшие годы — набрать высокий темп строительства новых станций», — подчеркнул Беглов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метро.

Ранее сообщалось, что москвичи предпочитают жить рядом со станцией метро.

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