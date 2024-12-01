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На обвиняемого в подготовке теракта сторонника РДК завели новое уголовное дело

Готовившего теракт сторонника РДК заподозрили в переводе денег террористам

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

На сторонника «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), который обвиняется в подготовке теракта в Москве, возбудили новое уголовное дело — о покушении на финансирование вооруженного формирования. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В ноябре сообщалось, что следствие изучает операции по банковскому счету обвиняемого. Позже стало известно, что сторонник РДК, по предварительным данным, пытался перевести деньги членам организации. Но банк приостановил операцию.

Дело против 27-летнего сторонника РДК возбудили в начале июня. По версии следствия, мужчина в 2023 году переписывался с членами запрещенной организации, после чего отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотографирования местности.

В итоге подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Подготовка к теракту». Сейчас мужчина находится под арестом. В августе сообщалось, что он признал вину.

Ранее ФСБ задержала жителя Дальнего Востока по подозрению в разведке на Украину.

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