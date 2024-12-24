Россиян предупредили о штрафах за новогодние украшения на автомобиле

За новогодние украшения на автомобиле россиянам придется заплатить штраф, предупредил адвокат Сергей Радько. Особенно опасно вешать на машины гирлянды, так как это грозит коротким замыканием, заявил он в беседе с RT.

Гирлянды на машине считаются внешними световыми приборами, которые не предусматривались производителем. Это значит, что водители оснащают машину самовольно, что считается изменением, вносимым в ее конструкцию, а за это наказывают штрафами в 500 рублей, объяснил эксперт.

Радько призвал россиян отказаться от таких украшательств, так как это просто опасно.

«Здесь нередки случаи короткого замыкания и пожара, поэтому лучше таким тюнингом не увлекаться», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что в России водителей стали массово штрафовать за слишком новогодние автомобили, обмотанные гирляндой. Некоторые из них обматывают гирляндами весь кузов, подключая ее к электросистеме машины. Также многие россияне стали устанавливать на крыши авто небольшие елки, при этом не стараясь их как следует закрепить.

Ранее россиянина наказали в Таиланде из-за украшенного к праздникам автомобиля.