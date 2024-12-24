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Россиян предупредили о штрафах за новогодние украшения на автомобиле

Адвокат Радько: за гирлянды на автомобиле россиянам придется заплатить штраф
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Shutterstock AI/Shutterstock/FOTODOM

За новогодние украшения на автомобиле россиянам придется заплатить штраф, предупредил адвокат Сергей Радько. Особенно опасно вешать на машины гирлянды, так как это грозит коротким замыканием, заявил он в беседе с RT.

Гирлянды на машине считаются внешними световыми приборами, которые не предусматривались производителем. Это значит, что водители оснащают машину самовольно, что считается изменением, вносимым в ее конструкцию, а за это наказывают штрафами в 500 рублей, объяснил эксперт.

Радько призвал россиян отказаться от таких украшательств, так как это просто опасно.

«Здесь нередки случаи короткого замыкания и пожара, поэтому лучше таким тюнингом не увлекаться», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что в России водителей стали массово штрафовать за слишком новогодние автомобили, обмотанные гирляндой. Некоторые из них обматывают гирляндами весь кузов, подключая ее к электросистеме машины. Также многие россияне стали устанавливать на крыши авто небольшие елки, при этом не стараясь их как следует закрепить.

Ранее россиянина наказали в Таиланде из-за украшенного к праздникам автомобиля.

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