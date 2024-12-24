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Бренд-шеф рассказал, как сэкономить на новогоднем столе

Шеф Даутов: курицу на новогоднем столе можно заменить на индейку
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Pexels

Планирование бюджета позволит сэкономить на новогоднем столе. Об этом рассказал бренд-шеф сети «Горбуфеты» Рустам Даутов, передает Pravda.Ru.

По его словам, стоит также подобрать доступные, но интересные варианты блюд. Среди них могут быть традиционные новогодние салаты «Оливье», «Селедка под шубой» и винегрет. Икру можно подобрать более дешевую, например, икру палтуса, предложил эксперт. Куриное мясо он советует заменить на индейку и утку.

Даутов добавил, что стоит также правильно пользоваться скидками в магазинах.

«Во время предновогодней суеты многие магазины могут завышать цены, а затем рекламировать их как специальные предложения. Поэтому лучше делать покупки в течение года, чтобы быть в курсе настоящих цен», — сказал он.

Эксперт по личным финансам, независимый консультант Александр Патешман до этого говорил, что россиянам стоит заранее купить товары с длительным сроком годности, чтобы сэкономить на новогоднем столе. Среди таких продуктов — консервы, кукуруза, горошек и другая бакалея. Эксперт также посоветовал поискать более дешевые товары на маркетплейсах.

Ранее стало известно, сколько можно сэкономить, доедая блюда с новогоднего стола.

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