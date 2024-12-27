Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО

Фигуранта дела о пытках в тюремной больнице Шеянова нашли мертвым в СИЗО Москвы

Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице Виктор Шеянов найден мертвым в следственном изоляторе в Москве. Об этом представители правоохранительных органов рассказали РИА Новости.

По их информации, Шеянова обнаружили мертвым в камере СИЗО-1 «Матросская тишина» 25 декабря.

В правоохранительных органах добавили, что на теле у погибшего «не нашли каких-либо следов».

В мае 2022 года в Москве арестовали двух мужчин, которых подозревают в причастности к изнасилованиям в саратовской тюремной больнице ОТБ-1.

Задержали Сергея Линкевича и Виктора Шеянова. Они оба ранее отбывали наказание. Линкевича осудили за покушение на убийство, а Шеянова — за кражу, грабеж и угон.

Мужчины работали санитарами в больнице. Следствие считает, что Линкевич изнасиловал больше 30 заключенных, которых предварительно связывали. Шеянов совершил насильственные действия в июне 2019 года: он избил и надругался над потерпевшим с помощью деревянной швабры. Это произошло из-за того, что мать заключенного написала заявление в правоохранительные органы, потому что у ее сына вымогали 50 тыс. руб.

Ранее фигурантам дела о жестоком обращении с заключенными вынесли приговор.