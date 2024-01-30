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Фигурантам дела о жестоком обращении с заключенными вынесли приговор

Фигурантов дела о связывании заключенных в ростовской тюрьме осудили на 7,5 года

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Фигуранты дела о связывании заключенных в ростовской колонии получили сроки заключения от пяти до семи с половиной лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

«Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону постановлен приговор… в отношении Ляха Александра Александровича… с назначением наказания в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении пресс-службы.

По словам представителей суда, приговор также был вынесен начальнику психиатрического отделения Дарье Поздняковой и врачу-психиатру Анастасия Поторочиной. За превышение должностных полномочий и пособничество в этом Позднякова и Поторочина получили шесть и пять лет колонии соответственно.

Заключенные жаловались на то, что в психиатрическом отделении тюремной больницы над ними издевались и привязывали к кроватям. Всего от действий преступной группы пострадало до 60 заключенных — их оставляли привязанными от трех до 72 дней.

До этого дело о пытках в саратовской тюремной больнице передали в Мособлсуд.

Ранее экс-начальника тюремной больницы в Саратове арестовали по делу о пытках заключенных.

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