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В ряде сахалинских школ ввели дистанционное обучение из-за непогоды

Школы в шести районах Сахалина перевели на удаленку из-за снегопадов
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Depositphotos

Власти Сахалинской области перевели на дистанционное обучение школы в шести районах региона в связи с продолжающимися снегопадами. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ночью сильный снежный циклон накрыл несколько районов области. Образовательные учреждения в Углегорском, Томаринском, Тымовском, Холмском, Макаровском и Александровск-Сахалинском районах были переведены на дистанционное обучение для безопасности учеников и педагогов.

Лимаренко добавил, что основная задача властей сейчас — оперативно устранить последствия снегопадов. Для этого все коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме, добавил губернатор.

22 декабря власти Сахалинской области перекрыли движение пассажирских автобусов по участку автодороги в Томаринском и Углегорском районах.

Было прекращено движение двух межмуниципальных автобусов из столицы островного региона: Южно-Сахалинск — Углегорск и Южно-Сахалинск — Шахтерск.

Ранее в одном из районов Кабардино-Балкарии ввели режим ЧС из-за непогоды.

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