На Сахалине перекрыли проезд пассажирских автобусов

На Сахалине перекрыли проезд автобусов по трассе из-за непогоды

Власти перекрыли движение пассажирских автобусов по участку автодороги в Томаринском и Углегорском районах. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Сахалинской области в Telegram-канале.

Ограничения были введены 22 декабря с 9:00 по местному времени (01:00 мск) на участке с 171 по 222 км автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе сильный снег, ветер, снежные заносы, а видимость составляет менее 100 метров, местами - 50 метров.

Было прекращено движение двух межмуниципальных автобусов из столицы островного региона: Южно-Сахалинск - Углегорск и Южно-Сахалинск - Шахтерск.

20 декабря движение пригородных автобусов ограничивали в Охинском районе Сахалина. В начале декабря из-за непогоды закрывали движение транспорта на федеральной трассе Южно-Сахалинск – Оха. Дорогу перекрывали из-за метели и сильного ветра.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить машину к поездкам в непогоду.