В одном из районов Кабардино-Балкарии ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики в связи с усилением ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

В заявлении отмечается, что в администрации Эльбрусского района прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одной из основных тем обсуждения стала ликвидация последствий шквалистого ветра, обрушившегося на регион.

«С 17 декабря введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в публикации.

Также, по информации властей, из-за ухудшения погодных условий в городе Тырныауз начались перебои с водоснабжением и произошли частичные отключения света. В администрации не исключили, что на этом фоне насосные станции и котельные в населенном пункте могут выйти из строя.

К текущему моменту из-за сильного ветра в Кабардино-Балкарии пострадали два человека. Они получили травмы после того, как ветер сорвал кровлю одного из многоквартирных домов в Тырныаузе. В каком состоянии находятся граждане, в сообщении не уточняется.

Ранее в Сахалинской области спасли туристов, попавших в шторм на мысе Виндис.