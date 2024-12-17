Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из районов Кабардино-Балкарии ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим ЧС объявили в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии из-за сильного ветра

close
Телеграм-канал «Эльбрусский район | администрация»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики в связи с усилением ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

В заявлении отмечается, что в администрации Эльбрусского района прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одной из основных тем обсуждения стала ликвидация последствий шквалистого ветра, обрушившегося на регион.

«С 17 декабря введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в публикации.

Также, по информации властей, из-за ухудшения погодных условий в городе Тырныауз начались перебои с водоснабжением и произошли частичные отключения света. В администрации не исключили, что на этом фоне насосные станции и котельные в населенном пункте могут выйти из строя.

К текущему моменту из-за сильного ветра в Кабардино-Балкарии пострадали два человека. Они получили травмы после того, как ветер сорвал кровлю одного из многоквартирных домов в Тырныаузе. В каком состоянии находятся граждане, в сообщении не уточняется.

Ранее в Сахалинской области спасли туристов, попавших в шторм на мысе Виндис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами