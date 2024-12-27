Астронавт NASA рассказал о встрече с двумя загадочными НЛО во время полета

Бывший астронавт NASA Лерой Чиао едва не столкнулся с загадочными «металлическими сферами» во время полета на своем самолете. Об этом сообщает The New York Post.

По его словам, встреча с НЛО случилась в августе 2023 года над штатом Техас. Чиао летел в своем самолете из Колорадо в Хьюстон. Астронавт находился на высоте двух с половиной километров, когда заметил странные объекты. По его словам, по левому борту под самолетом пронеслись два больших металлических шара.

Чиао добавил, что успел хорошо рассмотреть сферы, хотя они были в поле зрения около секунды. Астронавт отметил, что объекты не отображались на радаре самолета, а диспетчер ничего не докладывал о них.

13 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают американцы. Он признал, что «загадочные дроны» появляются над всей страной. Трамп отметил, что такое вряд ли может происходить без ведома правительства.

12 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что федеральные ведомства пока не могут точно определить, что именно за дроны замечают жители Нью-Джерси. При этом, по его словам, в ходе расследования не обнаружены никакие риски для национальной безопасности или для граждан, а активность беспилотников не выглядит зловредной или криминальной.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.