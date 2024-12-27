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В Иране сообщили о задержании иностранного шпиона

IRNA: КСИР задержал в Иране шпиона одной из соседних стран
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали шпиона. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Сотрудники службы разведки КСИР по провинции Ардебиль в ходе технической операции задержали и передали судебным органам человека, занимавшегося шпионажем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шпион работал на разведслужбы одной из соседних стран.

До этого в США заявили, что КСИР причастен к подготовке покушения на избранного президента Дональда Трампа. Ведомство предъявило обвинения гражданину Ирана Фархаду Шакери. Мужчину считают причастным к созданию сети сообщников, работающих над ликвидацией людей, неугодных иранским властям.

Незадолго до этого в КСИР заявляли, что США и Израиль могут нанести превентивный удар по территории Ирана. Об этом заявил адмирал Али Фадави.

Ранее Иран пообещал «выходящий за пределы понимания» ответ Израилю.

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