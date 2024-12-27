В Иране сообщили о задержании иностранного шпиона

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали шпиона. Об этом сообщает агентство IRNA.
«Сотрудники службы разведки КСИР по провинции Ардебиль в ходе технической операции задержали и передали судебным органам человека, занимавшегося шпионажем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что шпион работал на разведслужбы одной из соседних стран.
До этого в США заявили, что КСИР причастен к подготовке покушения на избранного президента Дональда Трампа. Ведомство предъявило обвинения гражданину Ирана Фархаду Шакери. Мужчину считают причастным к созданию сети сообщников, работающих над ликвидацией людей, неугодных иранским властям.
Незадолго до этого в КСИР заявляли, что США и Израиль могут нанести превентивный удар по территории Ирана. Об этом заявил адмирал Али Фадави.
Ранее Иран пообещал «выходящий за пределы понимания» ответ Израилю.