Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КСИР допустили превентивный удар США и Израиля по Ирану

Адмирал Фадави не исключил превентивный удар США и Израиля по Ирану

close
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

США и Израиль могут нанести превентивный удар по территории Ирана. Об этом заявил заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави в интервью телеканалу Al Masirah.

«Мы не исключаем любого превентивного удара со стороны США и сионистов (Израиля. — «Газета. Ru») с целью сдерживания операции «Правдивое обещание» в ее третьей версии», — сказал адмирал.

По словам Фадави, сейчас Израиль не обладает достаточными возможностями, чтобы противостоять Ирану.

В ночь на 26 октября Израиль атаковал Иран. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые исламская республика не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

По информации газеты The Wall Street Journal, при ответной атаке на Израиль Иран может пустить в ход более мощные боеголовки по сравнению с предыдущими атаками. В публикации отмечалось, что Тегеран планирует «комплексный ответ» на действия израильских войск.

Ранее в Иране рассказали, что может повлиять на решение об ударе по Израилю.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами