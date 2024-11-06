В КСИР допустили превентивный удар США и Израиля по Ирану

США и Израиль могут нанести превентивный удар по территории Ирана. Об этом заявил заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави в интервью телеканалу Al Masirah.

«Мы не исключаем любого превентивного удара со стороны США и сионистов (Израиля. — «Газета. Ru») с целью сдерживания операции «Правдивое обещание» в ее третьей версии», — сказал адмирал.

По словам Фадави, сейчас Израиль не обладает достаточными возможностями, чтобы противостоять Ирану.

В ночь на 26 октября Израиль атаковал Иран. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые исламская республика не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

По информации газеты The Wall Street Journal, при ответной атаке на Израиль Иран может пустить в ход более мощные боеголовки по сравнению с предыдущими атаками. В публикации отмечалось, что Тегеран планирует «комплексный ответ» на действия израильских войск.

Ранее в Иране рассказали, что может повлиять на решение об ударе по Израилю.