Новая станция метро откроется в Санкт-Петербурге в пятницу

Станция метро «Горный институт» в Петербурге откроется для пассажиров 27 декабря

Станция метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге откроется для пассажиров в пятницу, 27 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора города Александра Беглова, метростроители завершили работы на станции, в пятницу она полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии. Вестибюль будет открыт на вход и выход.

Беглов подчеркнул, что открытие «Горного института» является «переломным событием».

Губернатор выразил благодарность инженерам и рабочим, а также всем, кто принимал участие в строительстве и пуске станции.

В августе Беглов заявил, что открытие станции метро «Казаковская» («Юго-Западная») на Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге перенесли на 2025 год.

Беглов объяснил задержку открытия новых станций метро «кризисом в отрасли». По его словам, «возобновление работ стало возможным благодаря созданию городской компании «Метрострой Северной столицы» и сохранению специалистов отрасли.

Ранее Беглов обвинил строителей в задержке открытия станции «Театральная».