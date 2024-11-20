«Врачи без границ» объявили о приостановлении деятельности в столице Гаити

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) приостанавливает деятельность в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом со ссылкой на пресс-релиз организации сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения «Врачи без границ» назвали многочисленные угрозы гаитянских полицейских в адрес сотрудников организации. Так, за последнюю неделю полицейские неоднократно останавливали принадлежавшие организации автомобили и открыто угрожали расправой находившимся в них сотрудникам.

В пресс-релизе указывается, что деятельность «Врачей без границ» в столичном регионе будет приостановлена до дальнейшего уведомления.

13 ноября сообщалось, что американские власти запретили самолетам гражданской авиации США в течение 30 дней совершать полеты в Гаити. Такое решение было принято после инцидентов с двумя самолетами, которые были обстреляны вблизи международного аэропорта имени Туссена-Лувертюра столицы Гаити Порт-о-Пренса.

Ранее в Гаити ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разгула местных банд.