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Жители Карелии в пять раз стали чаще болеть пневмонией

Охлопков: в Карелии более чем в 5 раз выросло число больных пневмонией
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Depositphotos

В 2024 году в республике более чем в пять раз выросло число заболевших пневмонией, включая детей. Об этом сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице во «ВКонтакте».

«В Карелии в этом году более чем в пять раз увеличилось число больных пневмониями, в том числе среди детей», — написал он.

Охлопков отметил, что в одной из республиканских больниц в прошлом году лечились 65 детей, а в этом году — 333 ребенка.

Он также добавил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ сейчас превышены на 20%.

Недавно кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что россиянам стоит ограничить социальные контакты, чтобы снизить риск заражения микоплазменной пневмонией.

По его словам, эффективными мерами профилактики также являются проветривание помещений, обработка рук и ношение масок.

Кроме того, педиатр «СМ-Клиника» для детей Елизавета Даутова рассказала, как отличить пневмонию от гриппа у ребенка.

Ранее врач перечислил первые признаки «тихой пневмонии».

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