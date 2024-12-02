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Врач перечислил первые признаки «тихой пневмонии»

Врач Жемчугов назвал первые симптомы микоплазменной пневмонии

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Depositphotos

Микоплазменная пневмония — это «пневмония наоборот». Об этом сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью радио «Комсомольская правда».

Он напомнил, что при классической пневмонии есть высокая температура, головная боль, сильный кашель.

«А здесь <…> нет высокой температуры, иногда и кашля практически нет», — отметил Жемчугов.

Заболевание вызывает микоплазма. Бактерии прикрепляются к стенкам бронхов и в районе альвеол, в промежуточной ткани легких.
Обычные антибиотики на микробы не действуют. Диагностировать недуг непросто, так как нет ярких проявлений болезни, и люди не обращаются за лечением.

До этого директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов сообщил, что в России выросло число заболевших микоплазменной пневмонией.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости микоплазменной пневмонией.

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