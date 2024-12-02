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Врач назвал способы защиты от микоплазменной пневмонии

Врач Крючков: снижение социальных контактов защитит от микоплазменной пневмонии

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Depositphotos

Россиянам стоит ограничить социальные контакты, чтобы снизить риск заражения микоплазменной пневмонией. Об этом «Москве 24» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, эффективными мерами профилактики также являются проветривание помещений, обработка рук и ношение масок.

«Ограничение социальных контактов, проветривание помещений, обработка рук, ношение масок — все это неплохо работает в совокупности. Можно значительно снизить собственные риски. Когда начинаются вспышки, вводятся локальные карантинные мероприятия, чтобы предотвратить распространение», — сообщил Крючков.

Врач уточнил, что заразиться болезнью могут как взрослые, так и дети. При этом вакцины от нее пока нет, добавил он. К симптомам такой пневмонии иммунолог отнес небольшую температуру, кашель и недомогание, в тяжелых случаях возможны одышка, синюшность кожных покровов, более сильная слабость.

Директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов до этого говорил, что в России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. По данным лаборатории, заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за 2024 год.

Ранее россиянам назвали главную опасность микоплазменной пневмонии.

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