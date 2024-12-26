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На видео попало, как в Москве электробус охватило огнем

На видео попал электробус, который загорелся на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы загорелся электробус. Очевидцы опубликовали видео с возгоранием в соцсетях.

«По предварительной информации, электробус следовал по маршруту, водитель заметил задымление, остановил электробус, высадил пассажиров. Благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал», — цитирует Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщение от Дептранса.

Возгорание в общественном транспорте случилось на улице Дмитрия Ульянова.

До этого в столице в районе ВДНХ загорелся автобус с пассажирами.

На опубликованных кадрах видно, что задняя часть автобуса №903 охвачена огнем. Рядом с транспортом лежит огнетушитель — судя по всему, он не помог потушить пожар. При этом можно заметить, что водитель автобуса в какой-то момент забегает обратно в транспорт.

Ранее крупное ДТП с участием автобуса произошло в Москве.

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