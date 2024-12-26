Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге возбудили дело после неудачной операции на носовой перегородке у пациента

В Петербурге после остановки сердца у подростка на операции возбудили дело
close
Shutterstock

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как у 17-летнего подростка остановилось сердце во время септопластики. Об этом сообщает «Фонтанка».

Правоохранители предполагают, что медики ненадлежащим образом выполняли свои обязанности во время манипуляции.

О произошедшем стало известно накануне. У молодого человека были проблемы с дыханием из-за формы носовой перегородки, поэтому ее было решено скорректировать.

В день операции школьнику ввели анестезию, и какое-то время проблем с состоянием у него не было, но вскоре показатели ухудшились и у него остановилось сердце. Сотрудники организации пытались реанимировать пациента полтора часа, но спасти его не удалось. В прокуратуре организовали проверку.

В декабре подобный случай произошел href=»//wwwв Дагестане, где девушка также решила скорректировать носовую перегородку, но после введения анестезии у нее резко упали пульс и давление. Реанимировать пострадавшую не смогли.ru/social/news/2024/12/12/24606620.shtml»>произошел в Дагестане, где девушка также решила скорректировать носовую перегородку, но после введения анестезии у нее резко упали пульс и давление. Реанимировать пострадавшую не смогли.

Ранее на Алтае пациент набросился на фельдшера в машине скорой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами