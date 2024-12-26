В Петербурге возбудили дело после неудачной операции на носовой перегородке у пациента

В Петербурге после остановки сердца у подростка на операции возбудили дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как у 17-летнего подростка остановилось сердце во время септопластики. Об этом сообщает «Фонтанка».

Правоохранители предполагают, что медики ненадлежащим образом выполняли свои обязанности во время манипуляции.

О произошедшем стало известно накануне. У молодого человека были проблемы с дыханием из-за формы носовой перегородки, поэтому ее было решено скорректировать.

В день операции школьнику ввели анестезию, и какое-то время проблем с состоянием у него не было, но вскоре показатели ухудшились и у него остановилось сердце. Сотрудники организации пытались реанимировать пациента полтора часа, но спасти его не удалось. В прокуратуре организовали проверку.

В декабре подобный случай произошел href=»//wwwв Дагестане, где девушка также решила скорректировать носовую перегородку, но после введения анестезии у нее резко упали пульс и давление. Реанимировать пострадавшую не смогли.ru/social/news/2024/12/12/24606620.shtml»>произошел в Дагестане, где девушка также решила скорректировать носовую перегородку, но после введения анестезии у нее резко упали пульс и давление. Реанимировать пострадавшую не смогли.

Ранее на Алтае пациент набросился на фельдшера в машине скорой.