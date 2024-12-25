В Петербурге школьника не спасли после коррекции носовой перегородки

В Петербурге у подростка остановилось сердце после коррекции носовой перегородки

В Петербурге несовершеннолетний пациент пришел на операцию в детскую больницу, но не очнулся после манипуляций. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в больнице имени Раухфуса. По данным издания, 17-летний юноша пришел на коррекцию носовой перегородки, так как из-за искривления он не мог нормально дышать.

Перед операцией молодому человеку ввели анестезию. Некоторое время каких-либо проблем с состоянием у него не было, но в какой-то момент у него остановилось сердце. Медики полтора часа пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не смогли.

На данный момент проводится внутренняя проверка. В прокуратуре также организовали проверочные мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Подобный случай произошел в Дагестане. Как и 17-летний юноша, 23-летняя девушка решила скорректировать носовую перегородку. Спустя несколько минут после введения анестезии у нее резко упал пульс и давление. Спасти ее не удалось.

Ранее женщина лишилась глаза из-за клея для ресниц.