Бозумбаев: РФ и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау

Правоохранительные органы России и Азербайджана допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию данного ЧП, сообщает агентство «Казинформ».

«Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию, но к расследованию авиапроисшествия будут допущены», — сказал он.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.