В Роспотребнадзоре рассказали, влияет ли температура воздуха на заболеваемость

В декабре в регионах Центральной России наблюдаются температурные качели — морозы сменяются оттепелью и наоборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru рассказала, влияет ли нестабильная погода на заболеваемость ОРВИ и гриппом.

«Температура, как правило, мало влияет на эпидемические проявления — только на наше поведение. Если мы больше находимся в помещении, в пространствах, где большое количество людей — риски повышаются. Если мы больше находимся на свежем воздухе, когда у нас хорошая, не очень морозная зима, тогда и рисков меньше», — отметила Попова.

Опасность заболеть, по ее словам, повышается чаще всего для тех, кто любит одеваться зимой не по погоде — ходит без шапки и без шарфа.

Что касается эпидемиологической обстановки в стране в канун Нового года, она достаточно стабильная, добавила глава ведомства.

Заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко до этого говорил, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, что вирусы будут стремительно распространяться среди населения в новогодние праздники.

Рассредоточение детей во время зимних каникул препятствует их стремительному заражению друг от друга, отметил эпидемиолог.

Ранее врач перечислила причины набора веса зимой.