Врач рассказал, ждет ли россиян эпидемия ОРВИ в новогодние каникулы

Онищенко: предпосылок к эпидемии гриппа и ОРВИ в Новый год нет

Российские школьники начали уходить на зимние каникулы. Поэтому на сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, что вирусы будут стремительно распространяться, заявил заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Рассредоточение детей во время отдыха от учебы препятствует их стремительному заражению друг от друга, отметил врач.

«Это говорит о том, что у нас нет объективных предпосылок для быстрого распространения инфекции, даже если предположить, что кто-то нам что-то привезет из других стран», — подчеркнул он.

В Роспотребнадзоре до этого сообщили, что эпидситцуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России стабильна, хотя и наблюдается небольшой рост заболеваемости.

Ранее врач развеяла популярные мифы о простуде.