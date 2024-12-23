Врач перечислила причины набора веса зимой

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в эфире «Радио 1» назвала причины, влияющие на набор веса в холодное время года. По ее словам, в мегаполисах влияние зимы на состояние людей более выражено.

«Недостаток солнечного дня, холод и высокая инфекционная заболеваемость являются триггерами к специфическому пищевому поведению. Зимой все время хочется как-то взбодриться, поэтому россияне якобы спасаются кофе и сладостями, из-за чего набирают вес», — объяснила специалист.

Кроме того, по ее словам, зимой россияне употребляют много цитрусовых, содержащих достаточное количество калорий, а также жирной пищи.

Чтобы избежать набора лишнего веса, врач посоветовала соблюдать свой привычный калораж, включая при этом в рацион такие полезные продукты как квашеная капуста, клюква, нерафинированное масло, сельдерей и лук.

Диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова до этого дала советы, как пережить новогодние праздники без вреда для фигуры.

По ее словам, не стоит набирать в праздничные выходные больше 3 кг лишнего веса, поскольку его можно будет легко скинуть при переходе на привычный режим питания.

При этом врач рекомендует не менять любимые блюда на более здоровые аналоги. Это приведет к перееданию, ведь в конечном итоге высока вероятность того, что человек все же съест то, что хотел изначально, предупредила Атаманова.

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