МЧС Азербайджана доставило в Баку пострадавших в авиакатастрофе под Актау

Trend: пострадавшие в авиакатастрофе граждане Азербайджана доставлены в Баку

Граждане Азербайджана, пострадавшие в авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау, доставлены в Баку спецбортом МЧС республики. Об этом сообщило местное информагентство Trend.

По данным агентства, после ЧП в больницу были госпитализированы 27 человек. Из них 15 являются гражданами Азербайджана, восемь — гражданами Российской Федерации и трое — гражданами Киргизии. Личность одного человека пока не установлена.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.