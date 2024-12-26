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Названы суммы выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Семьям погибших при авиакатастрофе в Актау выплатят до 5 млн тенге
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МЧС Республики Казахстан

Власти Казахстана предоставят материальную поддержку семьям погибших при крушении самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) в аэропорту Актау. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения республики Акмади Сарбасов, передает Telegram-канал ORDA.

«По линии местной структуры мы будем взаимодействовать со спонсорами, работодателями. Конечно, будет оказана единовременная помощь. Размер сейчас определяется», — сказал замглавы ведомства.

Сарбасов добавил, что семьи погибших получат гарантированные госвыплаты. Так, размер поддержки по потере кормильца составит 138 тыс. тенге (около 26,6 тыс. рублей), а по линии Государственного фонда социального страхования (ГФСС) — 257 тыс. тенге (около 49,6 тыс. рублей). При этом правительство Казахстана предусмотрело единовременную выплату размером 5 млн тенге (около 960 тыс. рублей).

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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