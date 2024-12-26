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Сломавшийся в Босфоре танкер отбуксирован

Anadolu: сломавшийся в Босфоре танкер Cordelia Moon отбуксирован
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Агентство Анадолу

Танкер, у которого возникли технические проблемы в ходе транзита через Босфорский пролив, отбуксирован. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Команды Главного управления безопасности прибрежных районов приступили к буксировке танкера. Операция по спасению танкера продолжается под наблюдением трех катеров управления береговой безопасности и подразделений береговой охраны», — говорится в сообщении.

В четверг танкер Cordelia Moon под флагом Панамы, следовавший из турецкого Ялова в Новороссийск, сломался у мыса Еникёй во время прохождения через Босфор. Движение судов по проливу в обе стороны было временно приостановлено.

До этого российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны.

Ранее ЕС ввел санкции против танкеров для перевозки СПГ.

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