Лукашенко сообщил, что взял в поездку в Россию горные лыжи

Лукашенко сообщил, что взял с собой в РФ горные лыжи, но погода подвела

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что взял с собой в поездку в Россию горные лыжи, но не смог покататься. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в Telegram-канале.

«Я взял с собой лыжи горные, но в такой каше с моим весом я знаю, что это непросто. Поэтому была альтернатива, целый прицеп дров, я хорошо сегодня потрудился», — заявил он.

До этого сообщалось, что Лукашенко в ходе рабочего визита в Ленинградскую область наколол дров перед заседанием Высшего евразийского экономического совета.

Позже пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко выбрал колку дров в качестве способа разгрузки. По ее словам, дрова для белорусского лидера в России всегда готовы. Она добавила, что колка дров является возможностью провести время на свежем воздухе, а также физической активностью, позволяющей держать организм в тонусе.

Белорусский лидер отправился в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании ЕАЭС. Неформальную встречу глав стран-участников СНГ решили провести в окрестностях города. Площадкой саммита был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта «Игора».

Ранее Лукашенко раскрыл заработок за 2023 год.