Пресс-секретарь объяснила, зачем Лукашенко колет дрова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выбрал колку дров в качестве способа разгрузки. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт на полях саммита глав государств ЕАЭС, передает ТАСС.

По ее словам, дрова для белорусского лидера в России всегда готовы. Она добавила, что колка дров является возможностью провести время на свежем воздухе, а также физической активностью, позволяющей держать организм в тонусе.

«У президента это просто такой стиль жизни и способ не нарушать традиции. По возможности, конечно. Не везде она представляется. Мы, конечно, в гостях [в России], но практически как дома всегда помогают: и дрова всегда наготове, и топоры наготове», — заявила Эйсмонт.

Пресс-секретарь отметила, что Лукашенко колет дрова не только в России перед началом переговоров, но и в родной стране. Кроме того, белорусский лидер любит различные виды спорта, среди которых хоккей и лыжи.

До этого сообщалось, что Лукашенко в ходе рабочего визита в Ленинградскую область наколол дров перед заседанием Высшего евразийского экономического совета.

Белорусский лидер отправился в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании ЕАЭС. Неформальную встречу глав стран-участников СНГ решили провести в окрестностях города. Площадкой саммита был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта «Игора».

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