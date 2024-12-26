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Названо возможное происхождение отверстий в хвосте упавшего в Актау самолета

Военэксперт Литовкин: птицы могли стать причиной авиакатастрофы в Актау
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Кадр из видео/Телеграм-канал «Baza»

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» объяснил возможное происхождение сквозных отверстий на руле высоты и хвостовой части самолета, потерпевшего крушение в Казахстане. По мнению эксперта, вряд ли это следы от осколков снаряда, которым воздушное судно якобы пытались сбить.

«Зачем Украине сбивать самолет, который летел из Баку в Грозный, еще и над Каспийским морем? Где Украина, а где Каспийское море? Там же нет украинских систем противовоздушной обороны. От взорвавшегося баллона осколки могли отлететь и сделать эти дырки. У птиц есть клювы, которые могли столкнуться с бортом на огромной скорости», — сказал эксперт.

Он призвал дождаться официальной информации о происшествии.

Утром 25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение пассажирский лайнер «Азербайджанских авиалиний» Embraer 190AR. Самолет вылетел из Баку, но не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана. Экипаж принял решение идти на Махачкалу, сообщив диспетчерам о «нештатной ситуации на борту» из-за удара стаи птиц.

Далее самолет стал терять управление, командир экипажа вновь изменил курс — на Актау. На борту самолета находились 67 человек, по последним данным, выжить удалось 29 из них. После падения на руле высоты и хвостовой части обнаружили сквозные отверстия. Что известно о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее авиаэксперт оценил действия пилота рухнувшего в Казахстане самолета.

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