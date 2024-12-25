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Авиаэксперт оценил действия пилота рухнувшего в Казахстане самолета

Авиаэксперт Вахнеев: пассажиры Embraer 190 выжили благодаря действиям пилота
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Пилот самолета Embraer 190 после столкновения со стаей птиц пытался посадить самолет и снижал скорость за счет аэродинамического сопротивления крыла и фюзеляжа. Траектория падения была выбрана правильно, именно действия пилота помогли спасти такое количество пассажиров, заявил 360.ru авиаэксперт Михаил Вахнеев.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» БакуГрозный упал в аэропорту казахстанского Актау. На борту находились 69 человек, из них четверо детей. По предварительным данным, 32 человека выжили, в том числе двое детей. Пострадавшие сообщили, что в двигатель самолета попала птица, после чего на борту взорвался кислородный баллон.

«Такое количество выживших за счет траектории, по которой самолет столкнулся с землей. Если бы он падал вертикально или под острым углом, то там уже шансов выжить у людей было бы гораздо меньше», — объяснил эксперт.

В хвостовой части судна находятся наиболее безопасные места, в случае падения выживаемость летящих там пассажиров не менее 40%, добавил Вахнеев. Он подчеркнул, что точных данных о происшествии нет, но можно предположить, что у самолета могла нарушиться геометрия крыла или фюзеляжа, а пробитие обшивки могло привести к проблемам с аэродинамикой.

Что касается птиц, то с ними борются специальные службы орнитологической защиты, это важная работа, без которой нельзя обеспечить безопасность перелетов, добавил эксперт. В том числе для этих целей применяются светошумовые меры, в небо запускают дрессированных хищных птиц, которые отгоняют остальных с территории аэропорта. Но проблема в том, что в отдалении от аэропорта никто птиц не отгоняет, на фоне чего повышается риск столкновения с ними.

Подробнее о происшествии – в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее МЧС Казахстана показало первые кадры с места крушения самолета в Актау.

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