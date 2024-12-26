В Севастополе экс-работница администрации передала данные о флоте Украине и получила срок

В Севастополе суд вынес приговор женщине по делу о госизмене. Об этом сообщает прокуратура региона.

В период с 2006 по 2014 год жительница Севастополя работала в администрации города, а ее знакомый, который является агентом украинских спецслужб, – в администрации Нахимовского района.

«В 2015 году мужчина переехал на постоянное место жительства на Украину, но продолжал поддерживать отношения», – сообщается в публикации.

В марте 2023 года агент завербовал женщину. Она передавала разведке Украины данные о местонахождении кораблей Черноморского флота РФ.

Суд признал фигурантку процесса виновной, ее приговорили к 15 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Помимо этого, она выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

До этого в Челябинске бывшего майора полиции осудили за государственную измену. По версии следствия, он был участником террористической организации, работу которой координировали в разведке СБУ. Мужчина устроил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры и получил 16 лет колонии.

Ранее суд приговорил жителя Липецка к 18 годам колонии за государственную измену.