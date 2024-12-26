Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе экс-работница администрации передала данные о флоте Украине и получила срок

В Крыму за госизмену осудили экс-сотрудницу администрации Севастополя
close
Freepik.com

В Севастополе суд вынес приговор женщине по делу о госизмене. Об этом сообщает прокуратура региона.

В период с 2006 по 2014 год жительница Севастополя работала в администрации города, а ее знакомый, который является агентом украинских спецслужб, – в администрации Нахимовского района.

«В 2015 году мужчина переехал на постоянное место жительства на Украину, но продолжал поддерживать отношения», – сообщается в публикации.

В марте 2023 года агент завербовал женщину. Она передавала разведке Украины данные о местонахождении кораблей Черноморского флота РФ.

Суд признал фигурантку процесса виновной, ее приговорили к 15 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Помимо этого, она выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

До этого в Челябинске бывшего майора полиции осудили за государственную измену. По версии следствия, он был участником террористической организации, работу которой координировали в разведке СБУ. Мужчина устроил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры и получил 16 лет колонии.

Ранее суд приговорил жителя Липецка к 18 годам колонии за государственную измену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами