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В Аргентине полиция пыталась заставить дипломатов РФ пройти проверку на алкотестере

Pagina 12: полиция Аргентины пыталась заставить дуть в алкотестер дипломатов РФ
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Marcos Brindicci/Reuters

В Аргентине дорожная полиция остановила российских дипломатов Сергея Балдина и Саломатина Кардмта, после чего пыталась заставить их пройти проверку на алкотестере. Об этом пишет издание Pagina 12.

«Настоящий скандал устроила дорожная полиция города Буэнос-Айреса, пытаясь заставить двух российских дипломатов дуть в алкотестер, когда они управляли двумя автомобилями с дипломатическими номерами и не допустили никаких нарушений», — сказано в публикации.

Как сообщает издание, посольство России сочло произошедшее серьезным нарушением международного права. В статье 31 Венской конвенции 1961 года говорится, что дипломаты пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции государства пребывания. Полиция не имела права останавливать автомобиль с дипломатическими номерами.

МИД Аргентины вмешался «соответствующим образом». Внешнеполитическое ведомство объяснило полиции, что дипломатов невозможно принудить что-либо делать в обход международного права. В итоге Балдина и Кардмта сопроводили к посольству РФ на улице Родригеса Пенья. Там был составлен протокол об отказе от прохождения алкотеста.

Министерство безопасности и МИД латиноамериканской страны ограничились заявлением о том, что отдел дипломатической безопасности полиции «будет отвечать за действия и соблюдение Венской конвенции и законов, которые регулируют дипломатические отношения». Там также отметили, что разбирательство продолжится по федеральным каналам».

В сентябре посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил о непростой ситуации в отношениях двух стран.

Ранее водителям объяснили, что делать в случае ошибки алкотестера.

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