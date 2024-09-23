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Посол Аргентины оценил отношения с Россией

Посол Виейра: ситуация в отношениях между Россией и Аргентиной сейчас непростая

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Marcos Brindicci/Reuters

Состояние отношений России и Аргентины непростое в нынешних условиях, когда позиции двух государств не сходятся по украинскому конфликту. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Ситуация сейчас непростая. Позиция Аргентины очень четкая — мы участвовали в конференции по Украине в Швейцарии», — отметил дипломат.

По словам Виейры, до начала специальной военной операции (СВО) на Украине РФ и Аргентина «могли делать столько вещей», однако в нынешних международно-политических условиях стороны ограничены из-за украинского конфликта.

До этого Виейра отмечал, что Аргентина не получила приглашение на саммит БРИКС в Казани, изучит его, если оно поступит. Он подчеркнул, что Буэнос-Айрес не видит веских причин для присоединения к БРИКС, так как у Аргентины сложились хорошие отношения с ЮАР, КНР, Индией и Бразилией, а перспективой для себя страна видит вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Ранее в Венесуэле запросили ордер на задержание Хавьера Милея.

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