Вспыльчивый саратовец избил пожилую мать и стал фигурантом дела

В Саратове вспыльчивый мужчина избил пожилую мать и стал фигурантом дела

В Саратове 45-летний мужчина во время ссоры избил свою 67-летнюю мать. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Азина. По словам пожилой женщины, обратившейся в полицию, ее сын во время конфликта напал на нее и избил. Экспертиза зафиксировала у пенсионерки кровоподтеки.

Сообщается, что сын женщины неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Мужчина имеет вспыльчивый характер и нередко отстаивает свою точку зрения с помощью кулаков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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