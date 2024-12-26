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Группа депутатов дала 250 тысяч рублей новому главе района Севастополя

Глава Ленинского района Севастополя получил 250 тысяч рублей от депутатов
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава Ленинского района Севастополя Алексей Верещака получил 250 тысяч рублей от группы депутатов. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Mash на волне».

По словам главы района, деньги он получил сразу после назначения на должность. Почему депутаты дали именно такую сумму и причину для «подарка» он не уточнил.

Верещаку назначили руководителем администрации Ленинского района Севастополя 23 декабря. До него должность занимал Максим Сердюк, который сложил с себя полномочия главы по собственному желанию.

В ночь на 26 декабря стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали депутата горсовета Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова по подозрению в коррупции. По информации силовиков, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

24 декабря в Екатеринбурге военные следователи прямо на рабочем месте задержали капитана ФСБ. По информации СМИ, задержанный «курировал азербайджанское направление в Свердловской области».

Ранее чиновник из Подмосковья признался в получении взяток и ушел на СВО.

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