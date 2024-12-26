В Петербурге муж оценил вред от измен жены в 984 тысячи рублей и пошел в суд

В Петербурге мужчина потребовал у жены 984 тысячи рублей за измены

В Петербурге мужчина подал иск в отношении супруги из-за измен. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

По словам самого истца, поведение жены причинило ему нравственные и душевные страдания, он впал в депрессию и находился в состоянии стресса.

Через суд мужчина потребовал у женщины 984 тысячи рублей. При этом изначально сумма достигала миллиона, но супруга уже выплатила мужу 16 тысяч рублей и написала расписку.

«Расписка – это сильно, конечно. В ней и задолженность указана, которую сейчас наш обманутый герой требует через суд», – поделилась Лебедева.

Супруги ожидают предварительное судебное заседание.

До этого в Китае любовница мужчины предложила его супруге деньги за развод и перевела ей 1,2 миллиона юаней (более 17 млн рублей). Несмотря на договоренность, китаянка не разорвала брак с мужем. Любовница потребовала вернуть деньги, но суд стал на сторону официальной супруги.

Ранее в Саратове мужчина напал на жену с ножом после известия о грядущем разводе.