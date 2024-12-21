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В Саратове мужчина напал на жену с ножом после известия о грядущем разводе

Житель Саратова ранил ножом жену, которая решила с ним развестись
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Depositphotos

В Саратове задержали жителя Заводского района, который ранил ножом жену, пожелавшую расторгнуть брак. Об этом сообщили в полиции Саратовской области.

По версии правоохранителей, конфликт между 33-летней горожанкой и ее 30-летним мужем произошел после того, как женщина сообщила, что хочет развестись и разрушила надежду мужчины на примирение. Тот знал, что супруга ушла от него к новому возлюбленному, но продолжал добиваться ее возвращения.

Во время очередной примирительной беседы он осознал, насколько намерения его жены серьезны, и вышел из себя. Услышав, что женщина собирается в ближайшее время инициировать бракоразводный процесс, злоумышленник нанес потерпевшей многочисленные колото-резаные травмы, причинив ее здоровью тяжкий вред. Мужчину доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

Ранее суд наказал уфимца, который уличил жену в изменах и отправил родне ее любовные переписки.

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