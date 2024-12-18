Любовница подала в суд на жену, которая получила отступные за мужа, но не развелась с ним

В Китае любовница подала в суд на супругу своего партнера, которая отказалась разводиться с мужем после получения от нее 1,2 млн юаней (более 17,2 млн рублей) в качестве отступных. Об этом сообщает SCMP.

В декабре 2013 года мужчина по фамилии Хань, проживающий в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, женился на женщине по имени Ян. В их браке появились две дочери, но позже Хань начал встречаться со своей коллегой. В ноябре 2022 года у них родился сын, после этого любовница решила встретиться с женой возлюбленного и предложить ей сделку. Она была готова заплатить Ян 2 млн юаней, если та согласится развестись с Ханом, а чтобы ускорить процесс, сразу перевела женщине 1,2 млн юаней.

Спустя год после получения отступных Ян так и не дала согласия на развод. Тогда разочарованная любовница потребовала вернуть ей деньги и даже подала в суд. В иске женщина утверждала, что жена Хана нарушила «устную договоренность», и потребовала, чтобы она вернула деньги с процентами за нарушение договора. Однако суд отклонил ходатайство о возврате денег, установив, что выплата «нарушила общественную мораль и общественный порядок», поскольку была направлена на нарушение законного брака.

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