Пострадавших в авиакатастрофе под Актау азербайджанцев отправят в Баку

Пострадавших после крушения самолета у Актау граждан Азербайджана доставят в Баку

Граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, отправят спецрейсом в Баку в четверг или пятницу в зависимости от решения казахстанских врачей. Об этом РИА Новости рассказал член спасательной группы азербайджанского МЧС.

«В настоящее время в реанимации находятся трое граждан Азербайджана. Их состояние оценивается как тяжелое. Остальные пострадавшие проходят лечение в палатах», — сказал собеседник агентства.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее появилась аудиозапись из салона разбившегося в Казахстане самолета.