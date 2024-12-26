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Эксперт раскрыл дальнейшую судьбу YouTube в России

Аналитик Парфентьев: в России начался третий этап блокировки YouTube
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Artyom Sobolev/Shutterstock/FOTODOM

Даже первые этапы замедления YouTube вызвали у пользователей массу трудностей и заставили начать поиски альтернативных площадок. Сейчас видеохостинг находится на третьем этапе блокировки, что делает просмотр видео еще более сложным. Причем ресурс мог этого избежать, если бы пошел по пути компании-конкурента Apple, заявил координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению эксперта, YouTube сам не особо хочет «видеть» российских пользователей. Он напомнил о многочисленных проблемах, с которыми сталкиваются россияне. При этом, вопреки такой политике Google, конкурирующая ему Apple предпринимает шаги для присутствия на российском рынке и обходит ресурс.

«Насколько эти усилия окажутся успешными, пока неизвестно, но это создает определенный информационный фон», — подчеркнул Парфентьев.

Судьба YouTube в России зависит от нескольких факторов, в том числе – политики платформы, действий властей и предпочтений жителей, считает специалист. По его мнению, сервисы, желающие оставаться в России, должны быть лояльными к пользователям, которые в противном случае найдут другие способы потребления контента.

До этого в Ассоциации блогеров и агентств заявили, что YouTube в случае блокировки в России может потерять более 20 млрд рублей доходов с рекламы. Утверждается, что при таком сценарии рекламные бюджеты начнут перераспределяться в пользу «ВКонтакте» и Telegram.

Однако эксперты считают, что 20 млрд рублей для видеохостинга – это не деньги, и потери от отказа сотрудничать с российским рынком владельцы понесли незначительные.

Ранее в Google отреагировали на падение трафика YouTube в России.

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