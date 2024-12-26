Российские рекламщики считают, что YouTube повторит судьбу Instagram

ТАСС: YouTube может потерять более 20 млрд рублей с рекламы в случае блокировки

Американский видеохостинг YouTube в случае блокировки в России может потерять более 20 млрд рублей доходов с рекламы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

В АБА отметили, что в данный момент на YouTube приходится до 50% объемов всего рынка инфлюенс-маркетинга — чуть более 20 млрд рублей в год.

Полная блокировка этого сервиса приведет к тому, что эти средства на время покинут рынок, «пока не произойдет полная перестройка с российскими платформами во главе», считают там.

По мнению гендиректора инфлюенс-агентства «Почва» Георгия Лапшакова, перераспределение бюджетов начнется в следующем году и российские бренды будут вынуждены пересмотреть свои стратегии и подходы к выбору каналов коммуникации.

«Наиболее вероятно, что YouTube повторит судьбу Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — мы увидим постепенное падение трафика, которое затем стабилизируется на определенном уровне», — сказал Лапшаков, отметив, что часть аудитории, использующих VPN, останется и сохранятся активные авторы, но их количество и влияние будут несравнимы с уровнем до замедления платформы.

При таком сценарии рекламные бюджеты начнут перераспределяться в пользу «ВКонтакте» и Telegram, уверен он.

По прогнозу АБА, рынок инфлюенс-маркетинга в 2025 году может вырасти до 55 млрд рублей (+25%).

23 декабря объем трафика YouTube в России упал до рекордно низких 20%. Портал Digital Report писал, что это может быть связано с полноценной блокировкой видеохостинга на российской территории или усилением ограничений со стороны провайдеров. Официальных комментариев от властей не было.

Ранее в Google отреагировали на падение трафика YouTube в России.